السعودية اليوم / أمين منظمة التعاون الإسلامي يستقبل رئيس المجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي



جدة 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

استقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه ، بمقر الأمانة العامة في جدة اليوم، رئيس المجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي السفير ناصر عبد الله الزعابي، ونائبه الدكتور صالح السحيباني, والمدير التنفيذي إبراهيم الخزيم، وذلك على هامش انعقاد الدورة السادسة والستين للمجلس الدائم للصندوق.

وتناول اللقاء الأهمية الكبيرة التي توليها المنظمة لصندوق التضامن الإسلامي الذي هو من أهم المؤسسات الإسلامية الخيرية القائمة، كما تطرق إلى ضرورة دعم الصندوق ليتمكن من الاضطلاع بمسؤولياته في تنفيذ المشاريع التنموية لصالح المحتاجين في العالم الإسلامي.

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11:35ت م

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