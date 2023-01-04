السعودية اليوم / رفع أكثر من 200 ألف م3 من المخلفات، وصيانة 150 ألف م2 من المسطحات الخضراء برفحاء



رفحاء 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

رفعت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء خلال شهر ديسمبر الماضي 201,626 متراً مكعباً من المخلفات المتنوعة، وإزالة 30 سيارة تالفة ومهملة، بعد اتخاذ الإجراءات النظامية، وذلك ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة.

وأوضحت بلدية رفحاء أن قسم الرقابة نفذ 232 جولة على المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، أسفرت عن تحرير 26 مخالفة، وإغلاق منشآتين، لعدم التزامهما بالاشتراطات الصحية، حيث طُبقت بحقهما العقوبات البلدية المقررة نظامًا.

وأضافت أنه تم صيانة 150,000 متر مربع من المسطحات الخضراء، و3,300 م من شبكات الري، و 55 لعبة في الحدائق العامة، و 550 من الأرضيات المطاطية، وزراعة 50,000 زهرة، و50 شجرة، وتهذيب 900 شجرة ، وصبغ وتأهيل 250 حاوية، وإزالة 30 لوحة إعلانية مخالفة، و 1,700 حاجز خرساني .

وأكدت البلدية أن هذه الجهود تأتي لمواصلة الخطوات التي تسهم في الحفاظ على البيئة والنظافة العامة، ورفع نسب الامتثال للأنظمة والتعليمات، لرفع مستوى جودة الحياة، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 .

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11:25ت م

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