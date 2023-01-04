السعودية اليوم / تسعة قتلى في انفجار سيارتين مفخختين وسط الصومال



مقديشو 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

قُتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح في هجومين متزامنين بسيارتين مفخختين في بلدة وسط الصومال اليوم .

وقال مسؤول الأمن المحلي عبدالله آدم في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية "هاجم الإرهابيون بلدة محاس هذا الصباح مستخدمين مركبتين مفخختين،واستهدفوا منطقة مدنية وتأكدنا من أن تسعة أشخاص، جميعهم مدنيون، قتلوا في الانفجارين".

ووقع الاعتداء الذي تبنته حركة الشباب الإرهابية في منطقة هيران وسط الصومال حيث أُطلقت عملية واسعة النطاق قبل عدة أشهر ضد الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

من جهته أوضح قائد الشرطة في محاس عثمان نور أن الإرهابيين لجأوا بعد هزيمتهم إلى استهداف المدنيين بشكل يائس، لكن ذلك لن يوقف رغبة الشعب في مواصلة هزيمتهم.

وأضاف "قتلوا مدنيين أبرياء في الانفجارين".

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11:24ت م

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