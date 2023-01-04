تقرير / مخطوطات وطوابع وعملات .. طيف الأمس يطل من نافذة الصميلي



جيزان 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

هواية أخذها عن والده ، فأحب اقتناء العملات منذ الصغر، وكبر الشغف، فجمع المخطوطات والمقتنيات الأثرية والتراثية، وتبادل مع بعض الهواة ، حتى تمكن من جمع أكبر قدر من المعروضات التراثية والتحف والعملات والجرائد والمجلات والطوابع النادرة.

عدسة "واس" زارت خالد بن أحمد الصميلي، و هو من محبي هواية جمع الآثار و العملات في منطقة جازان ، الذي يستعد لإطلاق متحفه الخاص ، وإصدار كتاب عن العملات

وتطرق الصميلي إلى صعوبة الحصول على المقتنيات التي حاول جمعها من خلال التنقل في الأسواق الشعبية والبحث الدائم عن كل ما هو نادر في الوطن متسع الأركان، مشيراً إلى أن بعض ما يتملكه الآن جاء من مكتبة والده، حيث كان يقتني مجموعة من الطوابع النادرة والجرائد القديمة والعملات ، بعدها بدأ البحث عن ضم مجموعات جديدة إلى مقتنياته حتى وصلت إلى ما يزيد عن ألف قطعة أثرية نادرة.

وأعرب الصميلي عن فخره بما تم جمعه حتى الآن ، معتبراً أن لكل قطعة في مجموعته تمثل ذكرى ومكانة خاصة لديه، ووسيلة توثيق مهمة في تاريخ هذه المملكة العريقة وحضارتها الممتدة.

والتقطت عدسة "واس" ، أجمل القطع التي جمعها الصميلي وأهمها: مصحف شريف من الحجم المتوسط، وهو مخطوط يدوي يحتوي على أربع صور كريمة هي الفاتحة , والبقرة , وآل عمران , والنساء، وقطعة نادرة لـ" صخرة منقوش عليها بشكل جميل ومنحوتة بطريقة فنية رائعة حصل عليها عام 1408هـ أثناء رحلة في أحد الأودية بالمنطقة الجبلية ، وطوابع مختلفة تعود إلى شخصيات تاريخية معروفة، وقطع معدنية، ومجوهرات تعود لأزمنة قديمة سجلت في كتب التاريخ، إضافة إلى عقد نسائي من المرجان والفضة وهي من تراث منطقة الحجاز.

// انتهى //

11:21ت م

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جيزان 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واسهواية أخذها عن والده ، فأحب اقتناء العملات منذ الصغر، وكبر الشغف، فجمع المخطوطات والمقتنيات الأثرية والتراثية، وتبادل مع بعض الهواة ، حتى تمكن من جمع أكبر قدر من المعروضات التراثية والتحف والعملات والجرائد والمجلات والطوابع النادرة.عدسة "واس" زارت خالد بن أحمد الصميلي، و هو من محبي هواية جمع الآثار و العملات في منطقة جازان ، الذي يستعد لإطلاق متحفه الخاص ، وإصدار كتاب عن العملات السعودية وتطرق الصميلي إلى صعوبة الحصول على المقتنيات التي حاول جمعها من خلال التنقل في الأسواق الشعبية والبحث الدائم عن كل ما هو نادر في الوطن متسع الأركان، مشيراً إلى أن بعض ما يتملكه الآن جاء من مكتبة والده، حيث كان يقتني مجموعة من الطوابع النادرة والجرائد القديمة والعملات ، بعدها بدأ البحث عن ضم مجموعات جديدة إلى مقتنياته حتى وصلت إلى ما يزيد عن ألف قطعة أثرية نادرة.وأعرب الصميلي عن فخره بما تم جمعه حتى الآن ، معتبراً أن لكل قطعة في مجموعته تمثل ذكرى ومكانة خاصة لديه، ووسيلة توثيق مهمة في تاريخ هذه المملكة العريقة وحضارتها الممتدة.والتقطت عدسة "واس" ، أجمل القطع التي جمعها الصميلي وأهمها: مصحف شريف من الحجم المتوسط، وهو مخطوط يدوي يحتوي على أربع صور كريمة هي الفاتحة , والبقرة , وآل عمران , والنساء، وقطعة نادرة لـ" صخرة منقوش عليها بشكل جميل ومنحوتة بطريقة فنية رائعة حصل عليها عام 1408هـ أثناء رحلة في أحد الأودية بالمنطقة الجبلية ، وطوابع مختلفة تعود إلى شخصيات تاريخية معروفة، وقطع معدنية، ومجوهرات تعود لأزمنة قديمة سجلت في كتب التاريخ، إضافة إلى عقد نسائي من المرجان والفضة وهي من تراث منطقة الحجاز.// انتهى //11:21ت م0045

كانت هذه تفاصيل خبر تقرير / مخطوطات وطوابع وعملات .. طيف الأمس يطل من نافذة الصميلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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