شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عناء.. الهلال يُجدد عقد نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، استطاع التوصل لاتفاق مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، بشأن تجديد عقده، بعد مفاوضات شاقة استمرت منذ أواخر الموسم الماضي.

وأفادت التقارير، أن الزعيم نجح في التوصل لاتفاق مع علي البليهي مدافع الفريق، خلال الساعات الماضية، حيث حسمت ملف تجديد اللاعب في ظل ترقب عدد من الأندية موقفه، بعد دخوله الفترة الحرة في 30 ديسمبر الماضي.

وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن الهلال جدد عقد الدولي علي البليهي مدافع الفريق الأول لكرة القدم لمدة عام مع أفضلية التجديد عام آخر.

كانت أشارت تقارير صحفية في الفترة الماضية، إلى أن البليهي رفض عرضًا تقدمت به إدارة ناديه من أجل تجديد عقده، قيمته المالية 4 ملايين ونصف، مقابل موسم واحد فقط، لكن اللاعب رفض ذلك وطلب زيادة المدة إلى موسمين وزيادة قيمة العقد إلى 14 مليونا.

ويستعد الهلال لمواجهة الاتحاد في الكلاسيكو على ملعب مدينة الملك عبد الله في قمة الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتراجع الهلال للمركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، خلف النصر والشباب والاتحاد والتعاون، برصيد 22 نقطة، من 11 مباراة