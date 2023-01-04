شكرا لقرائتكم خبر عن تردد قنوات السعودية الرياضية SSC الناقلة لمباريات كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق كرة القدم في كل مكان سواء العربية أو العالمية، عن تردد قنوات ssc السعودية الناقلة لمباريات كريستيانو رونالدو مع نادى النصر، في دوري روشن السعودي.

وكان رونالدو انضم إلى النصر وتم تقديمه لاعبًا في الفريق، في حفل ضخم أمس على ملعب مرسول بارك بعقد لمدة موسمين ونصف مقابل 200 مليون يورو في الموسم الواحد.

وتملك قنوات ssc السعودية الرياضية، حقوق بث واذاعة مباريات الدوري السعودي بشكل حصري ومباشر، حيث يبحث محبي كريستيانو رونالدو عن تردد قنوات السعودية الرياضية الناقلة لمباريات صاروخ ماديرا.

الناقلة لمبارايات الدوري السعودي:

تردد قنوات SSC عبر قمر نايل سات



التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات SSC عبر القمر عرب سات

التردد: 11747 / 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3

تردد قنوات SSC عبر القمر الصناعي بدر سات

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3 أو 3/4

ووصل كريستيانو رونالدو وأسرته مساء أمس الاثنين، إلي الرياض تمهيدًا لإتمام إنتقاله بشكل رسمي إلي نادي النصر السعودي، حيث خضع إلي فحص طبي كامل مع النصر السعودي، قبل أن تم تقديمه بشكل رسمي في ملعب مرسول بارك.

ومن المقرر أن يلعب كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي لمدة موسمين ونصف حتي يونيو 2025، وسيمتد العقد إلي 2030 كسفير للكرة السعودية في ملف إستضافة كأس العالم 2030 مع مصر واليونان.