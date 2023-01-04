شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يبدي رغبته في الإنتقال إلى الهلال السعودي.. مفاجأة كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الساعات القليلة الماضية حول دخول إدارة نادي الهلال السعودي، في مفاوضات مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

رد ميسي على عرض الهلال السعودي

وكشفت تقارير صحفية على أن إدارة نادي الهلال السعودي، قد تواصلت بالفعل مع ليونيل ميسي، من أجل الحصول على خدماته بعد إنتهاء عقده مع باريس سان جيرمان خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأكد الإعلامي الرياضي خالد الذياب، على تكثيف الإدارة الهلالية، برئاسة فهد بن نافل، من مفاوضاتها مع خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال الأسطورة الأرجنتينية.

وأوضح الذياب عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن ميسي قد أعطى موافقته إلى والده؛ للانضمام إلى صفوف الهلال السعودي بالفترة القادمة.

واشترط ليونيل ميسي أن يكون الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على المدى البعيد، وليس في الوقت الحالي، حسب ما نقله الذياب عبر حسابه.

ميسي يتوج بلقب كأس العالم قطر 2022

وتوج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بلقب كأس العالم قطر 2022، وذلك رفقة منتخب بلاده بعد الفوز على حساب نظيره منتخب فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح.