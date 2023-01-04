شكرا لقرائتكم المديفر: المستهدف من استراتيجية التعدين الوصول لـ240 مليار ريال بالناتج المحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد المديفر إن المملكة تسعى للوصول من خلال استراتيجية التعدين، إلى 3 أضعاف الناتج المحلي حتى نصل إلى 240 مليار ريال.

استثمارات بالمليارات

وأضاف : “لدينا فرص استثمار بقيمة 120 مليار ريال يعمل عليها مستثمرون سعوديون وأجانب، وكذلك أطلقنا أكبر المناجم في الشرق الأوسط، وأصدرنا في العام الماضي ما يزيد عن ضعف عدد رخص المناجم في السابق”.

تفاصيل النسخة الثانية

وتستضيف اليوم وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي والذي ينعقد في الرياض من 10-12 يناير الجاري.

وتنطلق النسخة الثانية من المؤتمر والتي تنعقد تحت شعار “نحو إنشاء سلاسل توريد معدنية موثوقة ومرنة في إفريقيا وغرب وجنوب آسيا”، لتناقش عددًا من المواضيع التي تشمل تطورات قطاع التعدين في المنطقة الممتدة من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، وجذب الاستثمارات إلى الصناعات المعدنية ونشر التقنيات الرقمية المتقدمة في القطاع وتطبيق أفضل معايير الاستدامة.

وسيشهد المؤتمر مشاركة وزراء وممثلي حكومات عدد من الدول وقادة الاستثمار ورؤساء كبرى شركات التعدين، لوضع وصياغة حوار مشترك مع التركيز على الإجراءات المباشرة والعاجلة لتشكيل مستقبل التعدين.