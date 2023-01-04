شكرا لقرائتكم هيئة الغذاء والدواء توفر وظائف لحملة مختلف المؤهلات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر حسابها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات من (الجنسين)؛ للعمل بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي: أخصائي تقييم علمي الوصف الوظيفي جمع المعلومات اللازمة لدعم عملية التقييم العلمي وإجراء بحوث مستمرة حول موضوعات علمية محددة وإجراء التجارب العلمية الأساسية و تلقي العينات وتطبيق الترميز المناسب والحفاظ على ورقة تقييم المنتج للرجوع إليها في المستقبل.

المؤهلات والخبرة هندسة طبية

هندسة أنسجة طبية

علاج علل النطق والسمع

هندسة المواد الحيوية

بصريات – تقنية أسنان

علاج طبيعي المؤهلات والخبرة الشهادة ماجستير

لا يشترط خبرة مسبقة رابط التقديم وللتقديم والاطلاع علي مزيد من التفاصيل والوصف الوظيفي من خلال رابط التقديم: ( اضغط هنا ).