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شكرا لقرائتكم هيئة الغذاء والدواء توفر وظائف لحملة مختلف المؤهلات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر حسابها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات من (الجنسين)؛ للعمل بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
أخصائي تقييم علمي
الوصف الوظيفي
جمع المعلومات اللازمة لدعم عملية التقييم العلمي وإجراء بحوث مستمرة حول موضوعات علمية محددة وإجراء التجارب العلمية الأساسية و تلقي العينات وتطبيق الترميز المناسب والحفاظ على ورقة تقييم المنتج للرجوع إليها في المستقبل.
المؤهلات والخبرة
- هندسة طبية
- هندسة أنسجة طبية
- علاج علل النطق والسمع
- هندسة المواد الحيوية
- بصريات – تقنية أسنان
- علاج طبيعي
المؤهلات والخبرة
- الشهادة ماجستير
- لا يشترط خبرة مسبقة
رابط التقديم
وللتقديم والاطلاع علي مزيد من التفاصيل والوصف الوظيفي من خلال رابط التقديم: ( اضغط هنا ).
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