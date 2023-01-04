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شكرا لقرائتكم وظائف إدارية لدى الصندوق السعودي للتنمية بعدة تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلن الصندوق السعودي للتنمية، عبر موقعه الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة في عدة تخصصات، بمقر الصندوق بمدينة الرياض – وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
1- أخصائي متقدم إدارة التغيير
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المؤهلات والخبرات:
- بكالوريوس في إدارة الأعمال – إدارة المشاريع أو ما يعادلها
- سنوات الخبرة 5 سنوات
المهام الوظيفية:
- القدرة على تحليل التقليل من الأثر الناجم عن التغييرات التي يتطلبها تنفيذ الإستراتيجية
- المساعدة على إدارة التغيير بنجاح
- تطبيق منهجيات إدارة التغيير
2- أخصائي متقدم قياس الأداء المؤسسي.
المهام الوظيفية:
- القدرة على تصميم مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية.
- عمل تقارير الأداء.
- القدرة على قياس مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية.
المؤهلات والخبرات:
- بكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
- خبرة سابقة لا تقل عن 5 سنوات.
- الخبرات المهنية : إدارة البيانات – بطاقات الأداء المتوازن – مؤشرات الأداء.
- الجدارات الفنية : التدقيق الاستراتيجي – الإلمام بعمل الصندوق.
- الجدارات السلوكية : العمل الجماعي – تحقيق الأهداف.
- إجادة اللغة الإنجليزية
- إجادة استخدام مايكروسوفت اوفيس.
3- أخصائي متقدم تنفيذ استراتيجية والتميز المؤسسي.
المهام الوظيفية:
- القدرة على متابعة تقدم العمل في تنفيذ الاستراتيجية من خلال الحوكمة المعتمدة.
- معالجة العوائق من خلال الأدوات النظامية.
- القدرة على تهيئة الصندوق للحصول على شهادات التميز المؤسسي.
المؤهلات والخبرات:
- بكالوريوس في إدارة الأعمال أو إدارة المشاريع أو ما يعادلها.
- خبرة سابقة لا تقل عن 5 سنوات.
- الخبرات المهنية : حوكمة وإدارة الاستراتيجية – إدارة المشاريع – التميز المؤسسي.
- الجدارات الفنية : التدقيق الاستراتيجي – التحليل الاستراتيجي.
- الجدارات السلوكية : العمل الجماعي – تحقيق الأهداف.
- إجادة اللغة الإنجليزية
- إجادة استخدام مايكروسوفت أوفيس.
طريقة التقديم:
– للتقديم على وظائف الصندوق السعودي للتنمية، تُرسل السيرة الذاتية على الإيميل التالي (مع إضافة اسم الوظيفة المقدم عليها في العنوان): ([email protected]).