وظائف إدارية لدى الصندوق السعودي للتنمية بعدة تخصصات

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن الصندوق السعودي للتنمية، عبر موقعه الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة في عدة تخصصات، بمقر الصندوق بمدينة الرياض – وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:



1- أخصائي متقدم إدارة التغيير

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المؤهلات والخبرات:

بكالوريوس في إدارة الأعمال – إدارة المشاريع أو ما يعادلها

سنوات الخبرة 5 سنوات

المهام الوظيفية:

القدرة على تحليل التقليل من الأثر الناجم عن التغييرات التي يتطلبها تنفيذ الإستراتيجية

المساعدة على إدارة التغيير بنجاح

تطبيق منهجيات إدارة التغيير

2- أخصائي متقدم قياس الأداء المؤسسي.

المهام الوظيفية:

القدرة على تصميم مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية.

عمل تقارير الأداء.

القدرة على قياس مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية.

المؤهلات والخبرات:

بكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

خبرة سابقة لا تقل عن 5 سنوات.

الخبرات المهنية : إدارة البيانات – بطاقات الأداء المتوازن – مؤشرات الأداء.

الجدارات الفنية : التدقيق الاستراتيجي – الإلمام بعمل الصندوق.

الجدارات السلوكية : العمل الجماعي – تحقيق الأهداف.

إجادة اللغة الإنجليزية

إجادة استخدام مايكروسوفت اوفيس.

3- أخصائي متقدم تنفيذ استراتيجية والتميز المؤسسي.

المهام الوظيفية:

القدرة على متابعة تقدم العمل في تنفيذ الاستراتيجية من خلال الحوكمة المعتمدة.

معالجة العوائق من خلال الأدوات النظامية.

القدرة على تهيئة الصندوق للحصول على شهادات التميز المؤسسي.

المؤهلات والخبرات:

بكالوريوس في إدارة الأعمال أو إدارة المشاريع أو ما يعادلها.

خبرة سابقة لا تقل عن 5 سنوات.

الخبرات المهنية : حوكمة وإدارة الاستراتيجية – إدارة المشاريع – التميز المؤسسي.

الجدارات الفنية : التدقيق الاستراتيجي – التحليل الاستراتيجي.

الجدارات السلوكية : العمل الجماعي – تحقيق الأهداف.

إجادة اللغة الإنجليزية

إجادة استخدام مايكروسوفت أوفيس.

طريقة التقديم:

– للتقديم على وظائف الصندوق السعودي للتنمية، تُرسل السيرة الذاتية على الإيميل التالي (مع إضافة اسم الوظيفة المقدم عليها في العنوان): ([email protected]).