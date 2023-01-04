شكرا لقرائتكم طريف تُسجل أدنى درجة حرارة في المملكة بـ 3 مئوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي تسجل أعلى وأدنى درجة حرارة في المملكة اليوم الأربعاء.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن طريف تسجل أدنى درجة حرارة ، بـ3 درجات مئوية.

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وأضاف المركز أن “جازان” سجلت أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة بـ30 درجة مئوية.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والباحة تمتد إلى أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

هطول أمطار رعدية

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق، كما يتوقع تساقط الثلوج على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية (طريف وعرعر).