الضباب يحتضن الرياض 

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مواقع بديلة للباعة الجائلين
شرعت العديد من أمانات المناطق في تهيئة وتوفير مواقع بديلة منظمة لإتاحة الفرصة للمواطنين السعوديين لممارسة نشاط البيع الجائل وفق...
معدلات البطالة ترتفع في حائل والباحة
في الوقت الذي انخفضت البطالة في الربع الثاني للعام،2022 إلى 9.7%، سجل معدل البطالة في الربع الثالث للسعوديين ارتفاعا بنسبة 9.9%، مشكلا 0.2...
6 وفيات بينهم 3 أطفال بأمطار المدينة والقنفذة
عثرت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة الثلاثاء، على جثة مواطن في العقد الخامس من عمره، كان قد فقد في سيول الأمطار التي هطلت أول من...
إطلاق الحبارى بمحميتين
أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عددًا من طيور الحبارى،...
ضفادع للتوازن البيئي
أطلق مزارعون، ومهتمون زراعيون، عددًا من الضفادع في مزارع ببلدتي الشهارين والجبيل، في واحة الأحساء الزراعية، ويجري حاليًا توسيع...
دورة للنحالين والنحالات بالمجاردة
ضمن فعاليات مهرجان المجاردة الشتوي الـ 11 ومهرجان العسل الكبير بالمحافظة، نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة المجاردة...
متابعة عروض الإبل وسط الأمطار
رغم زخات المطر والأجواء الشتوية التي تشهدها الصياهد مقر مهرجان الملك عبدالعزبز للإبل بنسخته السابعة، إلا أن الزوار تواجدوا في...
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