السعودية اليوم / "سعود الطبية" : علاج 1257 مصاباً بالسكتة الدماغية في 2022م



الرياض 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

كشفت مدينة الملك سعود الطبية عن عدة أرقام تتعلق بوحدة السكتة الدماغية خلال عام 2022م حيث تضمنت 1257 حالة تنويم، 882 من المصابين ذكورًا و 275 منهم إناثاً، كما شكل متوسط انتظار المريض منذ دخوله الطوارئ حتى إعطائه حقنة إبرة مذيب الجلطات نحو 63 دقيقة، في حين بلغ مقدار متوسط زمن انتظار المريض منذ دخوله وحتى دخوله الأشعة المقطعية نحو 35 دقيقة.

وأوضح استشاري ورئيس قسم أمراض المخ والأعصاب بالمدينة الدكتور هاني العبدلي، أن جميع المرضى يخضعون منذ لحظة دخولهم إلى برنامج علاجي دقيق ومتخصص في علاج الجلطات الدماغية، حيث تلقى 110 مريضًا للتدخل العلاجي من خلال المسيل المذيب للجلطات فيما خضع 85 آخرين الى العلاج المتقدم بالتدخل العلاجي الميكانيكي لإزالة الخثرة من الوعاء الدموي، مثمنًا الجهود الحثيثة المثمرة جدًا بالشراكة الفاعلة مع قسم المخ والأعصاب في مستشفى الملك فيصل التخصصي، حيث يتم استقبال المريض من مدينة الملك سعود الطبية خلال دقائق بواسطة النقل الإسعافي ومن ثم تبدأ بعد ذلك إجراءات التدخل الجراحي بالعلاج الميكانيكي الناجح فعليا.

وأشار العبدلي إلى أن المريض يخضع منذ دخوله مباشرة إلى برنامج تأهيلي متكامل بدءًا من العلاج الطبيعي والوظيفي ومرورًا بعلاج النطق والتخاطب ومشاكل البلع وانتهاء بترتيب خروج المريض حسب حالته الصحية، مبينًا أن الوحدة تملك طاقمًا طبيًا مؤهلًا ومدربًا على التعامل مع جميع حالات السكتات الدماغية بقيادة استشاريي المخ والأعصاب الحاصلين على الزمالة الطبية في تخصص السكتات الدماغية.

وأكدت استشاري المخ والأعصاب والتخصص الدقيق في السكتة الدماغية ورئيس الوحدة الدكتور رنوف المنصور، بأن الوحدة تتسع لـ 18 سريرًا حتى الآن وفي طور التوسعة، وتم تجهيزها بأحدث التقنيات الطبية لمتابعة ورعاية مرضى السكتات الدماغية، بالإضافة إلى نظام متطور يربط جميع أجهزة الأشعة بأحدث تطبيقات العلاج باستخدام الذكاء الاصطناعي لدعم التشخيص المبكر للسكتة الدماغية على مدار الساعة.

وبينت أنه تم استحداث نظام التطبيب عن بعد لمرضى السكتة الدماغية لسهولة الحصول على الخدمة في المستشفيات الطرفية التابعة لتجمع الرياض الصحي الأول وتطوير مسار النداء العاجل، وبحيث تكون الخدمة متاحة في غضون 10 دقائق لرعاية مرضى السكتة الدماغية والتأكد من أن طبيب الأعصاب الوعائي في موقع المركز جاهز للاستشارة والاستجابة الفورية.

يذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض لتجمع الرياض الصحي الأول.

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10:53ت م

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