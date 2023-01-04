السعودية اليوم / ديوان المظالم يشارك في ملتقى دراية 2023



الرياض 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

يشارك ديوان المظالم في ملتقى دراية 2023 الذي يُنظم ضمن الفعاليات المصاحبة لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، خلال الفترة من 10 - 12 / 6/ 1444 هـ بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتأتي مشاركة ديوان المظالم بجناح خاص في المسار الحقوقي التي قدم فيها نبذة عن خدماته الرقمية وأنظمته القضائية, بالإضافة إلى عرض إصدارات مدونات الأحكام والمبادئ القضائية التي يصدرها، والإصدارات العلمية والمنشورات التعريفية.

وتهدف المشاركة إلى تفعيل دور ديوان المظالم الاجتماعي بنشر الوعي حول اختصاصات القضاء الإداري وخدمات ديوان المظالم القضائية ومنصاته الرقمية وطرق استخدامها، وذلك تعزيزًا لعلاقاته التشاركية وفق أهداف ومبادرات خطته الاستراتيجية.

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10:46ت م

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