السعودية اليوم / رئيس جامعة الملك سعود يكرّم الفائزين بجائزة "جستن" في دورتها الثانية



الرياض 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

يكرم معالي رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر الثلاثاء القادم, الفائزين بجائزة "جستن" للتميز في دورتها الثانية، وذلك بقاعة الدرعية ببهو الجامعة الرئيس.

وأوضح رئيس الجمعية

من جانبه أوضح عضو مجلس إدارة "جستن"،الأمين العام لجائزة "جستن" للتميز الدكتور أنس بن إبراهيم التويجري، أن عدد المرشحين للجائزة بلغ أكثر من 230 مرشحاً ومرشحة، استوفوا شروط التقدم للجائزة على أربعة فروع رئيسة، هي الرواد، المبادرات، الكتاب، والبحث العلمي، وسيتم تكريم الفائزين في الجائزة، بواقع فائزين لكل فئة من الفئات المطروحة في هذه الدورة.

وأضاف أن جائزة "جستن" للتميز التي تنطلق في دروتها الثانية تأتي مواكبة لمطالب العصر، ومستجيبة لمعطياته، كمبادرة متميزة لتكريم المتميزين في عدة مجالات.

يذكر أن فكرة إنشاء الجمعية "جستن" انبثقت منذ أكثر من أربعين سنة؛ إدراكاً بأهمية تكامل الجهود، وتعاون المختصين، في سبيل النهوض بالتربية وعلم النفس، وتعزيز مكانتهما في المجتمع، إضافة إلى ما تمثله الجمعية من قناة اتصال بين هؤلاء المختصين، وتسعى الجمعية إلى الريادة في تطوير المعرفة والممارسة في العلوم التربوية والنفسية.

// انتهى //

10:45ت م

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الرياض 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واسيكرم معالي رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر الثلاثاء القادم, الفائزين بجائزة "جستن" للتميز في دورتها الثانية، وذلك بقاعة الدرعية ببهو الجامعة الرئيس.وأوضح رئيس الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية "جستن" المشرف العام على الجائزة الدكتور فهد بن سليمان الشايع، أن الجائزة تأتي انطلاقا من مسؤوليتها تجاه تكريم الرواد وتشجيع الباحثين والمؤلفين، وتنشيط حركة التأليف والنشر، ونشر ثقافة التميز والإبداع في المجالين التربوي والنفسي.من جانبه أوضح عضو مجلس إدارة "جستن"،الأمين العام لجائزة "جستن" للتميز الدكتور أنس بن إبراهيم التويجري، أن عدد المرشحين للجائزة بلغ أكثر من 230 مرشحاً ومرشحة، استوفوا شروط التقدم للجائزة على أربعة فروع رئيسة، هي الرواد، المبادرات، الكتاب، والبحث العلمي، وسيتم تكريم الفائزين في الجائزة، بواقع فائزين لكل فئة من الفئات المطروحة في هذه الدورة.وأضاف أن جائزة "جستن" للتميز التي تنطلق في دروتها الثانية تأتي مواكبة لمطالب العصر، ومستجيبة لمعطياته، كمبادرة متميزة لتكريم المتميزين في عدة مجالات.يذكر أن فكرة إنشاء الجمعية "جستن" انبثقت منذ أكثر من أربعين سنة؛ إدراكاً بأهمية تكامل الجهود، وتعاون المختصين، في سبيل النهوض بالتربية وعلم النفس، وتعزيز مكانتهما في المجتمع، إضافة إلى ما تمثله الجمعية من قناة اتصال بين هؤلاء المختصين، وتسعى الجمعية إلى الريادة في تطوير المعرفة والممارسة في العلوم التربوية والنفسية.// انتهى //10:45ت م0039

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