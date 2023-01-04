السعودية اليوم / بحث سبل التعاون بين تقني تبوك والمعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء



تبوك 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

بحث مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس علي بن مرزوق البلوي، مع الرئيس التنفيذي للمعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء المهندس طارق الشمراني سبل التعاون والتكامل في مجال التدريب بين الجهتين.

وناقش اللقاء الذي نُظم أمس بمقر إدارة التقني بتبوك, عقد شراكات بالمنطقة بما يلبي احتياج سوق العمل بتبوك من التخصصات التي يتم التدريب عليها بالمعهد، وضرورة الحرص على تطبيق معايير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مختلف المجالات خاصة ما يتعلق بالجوانب التدريبة، إضافة إلى مناقشة موضوعات توطين الوظائف وتأهيل القوى العاملة وإنشاء علاقة بين الكليات التقنية، والمعاهد الصناعية والمعهد.

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10:38ت م

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