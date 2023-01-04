السعودية اليوم / مركز الأرصاد ينبّه من أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2022 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد من استمرار الحالة المطرية الغزيرة على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع اليوم, التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتساقطاً للبرد, وجرياناً للسيول, ومن انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 9 مساءً.

// انتهى //

10:01ت م

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