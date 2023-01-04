السعودية اليوم/ جولات لمتابعة قرارات التوطين في نشاط نقل البضائع والطرود البريدية بنجران



نجران 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

نفذت لجنة التوطين بمنطقة نجران يوم أمس جولات ميدانية على مكاتب ترحيل البضائع ونقل الطرود البريدية، وذلك ضمن متابعة قرارات التوطين في النشاط المستهدف.

وقامت اللجنة بزيارة ١٤ منشأة حصرت خلالها العاملين السعوديين والوافدين في نشاط ترحيل البضائع ونقل الطرود البريدية، كما أنذرت 3 مكاتب في النشاط، فيما حصرت الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع لشغلها بمواطنين سعوديين.

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09:17ت م

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