السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جنوب غربي أيسلندا



ريكيافيك 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر اليوم، شبه جزيرة ريكيانيس جنوب غربي أيسلندا.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن الزلزال وقع على بعد نحو 1356 كيلومتراً من العاصمة الايسلندية ريكيافيك، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال .

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09:10ت م

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