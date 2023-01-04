وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للأوقاف

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة العامة للأوقاف مُمثلة في (قسم استقطاب الكفاءات) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة إدارية شاغرة بمجال السكرتارية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– سكرتير أول – الأنظمة واللوائح.

المهام الوظيفة:

1- تصدير وتوريد المعاملات.

2- تنظيم الاجتماعات وكتابة محاضر الاجتماع.

3- متابعة المعاملات الخاصة بالقطاع أو الإدارة المعنية عبر النظام.

4- إعداد وكتابة التقارير والخطابات الرسمية.

5- كتابة المحاضر الخاصة بالجان.

6- المحافظة على سرية المعلومات وخصوصيتها.

7- تقديم الدعم اللازم، وأداء أي مهام أخرى يتم التكليف بها.

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المهارات والقدرات المطلوبة للوظيفة:

1- معرفة إعداد الخطابات والمكاتبات الرسمية .

2- مهارات التنظيم وإدارة الوقت.

3- الإلمام الكافي للتعامل مع الحاسب الآلي.

4- الخبرة في مجال الصادر والوارد.

5- القدرة على تحمل ضغوط العمل.

الشروط:

1- سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص مشابه.

المزايا:

1- تأمين صحي يغطي آباء الموظفين.

2- بدل تعليم الأطفال.

3- برامج تدريبية وخطة نمو مهني.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/06/11هـ الموافق 2023/01/04م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

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