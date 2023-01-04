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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للأوقاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة العامة للأوقاف مُمثلة في (قسم استقطاب الكفاءات) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة إدارية شاغرة بمجال السكرتارية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– سكرتير أول – الأنظمة واللوائح.
المهام الوظيفة:
1- تصدير وتوريد المعاملات.
2- تنظيم الاجتماعات وكتابة محاضر الاجتماع.
3- متابعة المعاملات الخاصة بالقطاع أو الإدارة المعنية عبر النظام.
4- إعداد وكتابة التقارير والخطابات الرسمية.
5- كتابة المحاضر الخاصة بالجان.
6- المحافظة على سرية المعلومات وخصوصيتها.
7- تقديم الدعم اللازم، وأداء أي مهام أخرى يتم التكليف بها.
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المهارات والقدرات المطلوبة للوظيفة:
1- معرفة إعداد الخطابات والمكاتبات الرسمية .
2- مهارات التنظيم وإدارة الوقت.
3- الإلمام الكافي للتعامل مع الحاسب الآلي.
4- الخبرة في مجال الصادر والوارد.
5- القدرة على تحمل ضغوط العمل.
الشروط:
1- سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص مشابه.
المزايا:
1- تأمين صحي يغطي آباء الموظفين.
2- بدل تعليم الأطفال.
3- برامج تدريبية وخطة نمو مهني.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/06/11هـ الموافق 2023/01/04م.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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