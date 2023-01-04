شكرا لقرائتكم النصر من أشهر أندية العالم بعد صفقة رونالدو.. العالم يشاهد ويتابع دورينا اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال الكاتب والإعلامي خالد السليمان إن النصر اليوم أصبح من أشهر أندية العالم بسبب صفقة رونالدو، وستكون مبارياته محل متابعة عشاق «الدون» في جميع القارات الخمس، وهذا يستلزم عملاً محترفاً على المستويات التسويقية والإدارية والتنظيمية والإعلامية!

وأضاف السليمان، في مقال له بصحفية “عكاظ”، بعنوان “رونالدو في السعودية.. ماذا بعد ؟!”: “لم أتخيل أن يستقطب حدث تعاقد كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي كل هذا الاهتمام الإعلامي والجماهيري على مستوى العالم، مما يؤكد أهمية مثل هذه الصفقات ودورها في جذب الأضواء!”

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اهتمام الجماهير السعودية

وقال السليمان “أما اهتمام الجماهير السعودية بمختلف ميولها واحتفائها بوجود نجمها العالمي في الدوري السعودي، فسينعكس على شعبية نادي النصر خاصة بين مشجعي كرة القدم الأصغر سناً، وكان لافتاً حضور مشجعين هلاليين لاحتفالية تقديم اللاعب لجماهير النصر في ملعب مرسول بارك البارحة، بينما وجدت قائمة الانتظار للحصول على تذكرة الاحتفالية تصل إلى أكثر من 107 آلاف شخص في اللحظة التي استخدمت فيها تطبيق بيع التذاكر، ويقال إنها وصلت لاحقاً إلى أكثر من 130 ألف شخص، علما أن سعة المدرجات لا تتجاوز 25 ألفاً!”.

اهتمام إعلامي عالمي

وتابع الكاتب “اهتمام شبكات التلفزة الإقليمية والعالمية بالتفاوض مع نقل فعاليات الاحتفالية تؤكد أن عائد استثمارات التعاقد مع مثل هذا النجم ستغطي جزءاً كبيراً من تكلفة عقده، وكانت أندية أوروبية ربحت خلال أيام وأسابيع عشرات ملايين الدولارات من تسويق القمصان وحدها عن إعلان انتقال نجوم من وزن ميسي ورونالدو ونيمار، مما يعكس القيمة التسويقية العالية للتعاقد مع هؤلاء النجوم العالميين!”.

وواصل الكاتب بقوله “أصبح النصر اليوم من أشهر أندية العالم بسبب صفقة رونالدو، وستكون مبارياته محل متابعة عشاق «الدون» في جميع القارات الخمس، وهذا يستلزم عملاً محترفاً على المستويات التسويقية والإدارية والتنظيمية والإعلامية!”.

وختم خالد السليمان بقوله “يجب أن نضمن رفع كفاءة النقل التلفزيوني، وحسن اختيار ضيوف البرامج الرياضية، واحترافية عمل لجان اتحاد كرة القدم، فالعالم كله يشاهدنا ويتابع دورينا اليوم ولا يمكن أن نسمح لأحد بأن «يفشلنا» ويشوه صورتنا أو يخذل رؤية وأهداف التعاقد مع نجم بحجم كريستيانو!”.