السعودية اليوم / أمانة الطائف تعزز حملتها لنواتج الحفر ومخالفات البناء لتحقيق مستهدفات جودة الحياة



الطائف 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

عززت أمانة الطائف حملتها للحد من التشوهات البصرية لمخلفات البناء في المواقع الإنشائية، وذلك في إطار سعيها لرفع مستوى الامتثال وتحسين المشهد الحضري في الطائف وضواحيها، ورفع وعي المقاولين وملاك المباني وتنبيههم من المخالفات المرتبطة بأعمال البناء، سعياً لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة كمستهدف رئيسي برؤية المملكة 2030.

وجرى رصد العديد من مخلفات الهدم والبناء والترميم ونواتج الحفر في مواقع مختلفة من المدينة متروكة في الأراضي البيضاء والمواقع الخلاء، وتم توثيق المخالفات وإزالة مخلفات البناء بما يناهز 45500 متر مكعب خلال شهر ديسمبر الماضي، كما قامت الأمانة بمتابعة تجاوزات إتلاف الشوارع المسفلتة والمرصوفة عند استخدام معدات البناء ، وعدم تسوير مواقع الإنشاءات، وعدم وجود لوحة تعريفية للمنشأة، ونقل الأتربة من غير الأماكن المخصصة لذلك، وعدم نظافة الموقع أثناء العمل وبعد الانتهاء منه، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين.

وتابع أمين الطائف المهندس يوسف الصايغ الأعمال الميدانية لمعالجة الأشكال المختلفة للتشوه البصري، وجهود تحسين المشهد الحضري والخطط المستقبلية للقضاء على ظواهر تشويه المشهد الحضري بالمدينة والضواحي.

وأهابت أمانة الطائف بالمواطنين والمقيمين إلى التعاون معها لتحقيق أهداف مبادرة معالجة مظاهر التشوه البصري، ودعت الأهالي إلى الإبلاغ عن المخالفات المشاهدة، عبر تطبيق بلدي (صوّر وأرسل) أو رقم البلاغات الموحد 940 ، مشيرة إلى أن المواطن شريك الأمانة الأول ، والمستفيد من كافة البرامج والمبادرات.

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