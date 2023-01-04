سياسي / الولايات المتحدة تعارض أي إجراءات أحادية لتغيير الوضع التاريخي في القدس



القدس 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية الزيارة التي قام بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى باحة المسجد الأقصى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس الثلاثاء:" إن الولايات المتحدة تقف بحزم مع الحفاظ على الوضع القائم التاريخي فيما يتعلق بالأماكن المقدسة في القدس".

وتابع برايس: "نعارض أي إجراءات أحادية الجانب تقوض الوضع القائم التاريخي. وهي غير مقبولة".

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07:13ت م

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