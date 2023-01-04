السعودية اليوم / مقتل خمسة أشخاص بهجوم مسلح في جنوب شرق مالي



باماكو 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

قُتل خمسة أشخاص، هم عنصرا إطفاء وثلاثة مدنيين، بهجوم مسلح استهدف مساء الاثنين مركزا للإسعافات الأولية في ماركاكونغو في جنوب شرق مالي.

وأوضحت وزارة الأمن والحماية المدنية في بيان أن قوات الدفاع والأمن تتخذ كل الإجراءات للبحث عن مرتكبي هذا العمل الإرهابي وتحديد هوياتهم واعتقالهم حتى يحاسبوا على أفعالهم.

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06:19ت م

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