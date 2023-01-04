السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 78,575 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 78,575 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت أيضا 54 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، مما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 32,355.

// انتهى //

06:08ت م

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سيئول 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم 78,575 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 29,299,166 .وأوضحت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت أيضا 54 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، مما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 32,355.// انتهى //06:08ت م0017

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