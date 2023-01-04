سياسي / الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى الامتناع عن تصعيد التوتر في الأماكن المقدسة وحولها



نيويورك 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمس الثلاثاء إلى الامتناع عن الخطوات التي من شأنها تصعيد التوتر في الأماكن المقدسة وحولها بمدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك في إيجاز صحفي لنائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق ردا على أسئلة الصحفيين حول اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ايتمار بن غفير باحة المسجد الأقصى.

وأوضح حق أن الأمين العام يدعو الجميع إلى الامتناع عن الخطوات التي من شأنها تصعيد التوتر في الأماكن المقدسة وحولها، كما يجدد التزام الأمم المتحدة وأمينها العام بدعم الإسرائيليين والفلسطينيين في تحقيق سلام دائم والعودة إلى الطريق نحو حل الدولتين القائم على المفاوضات على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة.

وشدد على أن الأمم المتحدة تشجع الأطراف على مواصلة السير على طريق استئناف المحادثات وإقامة دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن للجميع، مع ضرورة تجنب أي خطاب من شأنه أن يجعل هذه المهمة أكثر صعوبة.

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