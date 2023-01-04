رياضي / الدوري الانجليزي : أرسنال يتعادل سلبيا مع نيوكاسل ويحافظ على صدارته للدوري الإنجليزي



لندن 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

تعادل أرسنال مع ضيفه نيوكاسل يونايتد بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب الإمارات في إطار الجولة التاسعة عشر من الدوري الانجليزي الممتاز.

ورفع أرسنال رصيده إلى 44 نقطة معززا من صدارته للدوري، بينما أصبح رصيد نيوكاسل 35 نقطة في المركز الثالث.

وفي مباراة أخرى، أقيمت في نفس التوقيت ولصالح نفس الجولة حقق فولهام فوزا صعبا علي مضيفه ليستر سيتي بهدف نظيف سجله اللاعب الكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 17.

ورفع فولهام رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع وبفارق الأهداف عن

وحقق برايتون فوزا كبيرا على مضيفه ايفرتون بنتيجة 4ـ1، سجل رباعية برايتون كل من كاورو ميتوما في الدقيقة 14 وايفان فيرجسون بالدقيقة 51 وسولومون مارش في الدقيقة 54 وباسكال جروس بالدقيقة 57، بينما أحرز جراي هدف ايفرتون الوحيد في الدقيقة 92 من ركلة جزاء.

ورفع برايتون رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد ايفرتون عند 15 نقطة في المركز السادس عشر.

// انتهى //

02:34ت م

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لندن 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واستعادل أرسنال مع ضيفه نيوكاسل يونايتد بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب الإمارات في إطار الجولة التاسعة عشر من الدوري الانجليزي الممتاز.ورفع أرسنال رصيده إلى 44 نقطة معززا من صدارته للدوري، بينما أصبح رصيد نيوكاسل 35 نقطة في المركز الثالث.وفي مباراة أخرى، أقيمت في نفس التوقيت ولصالح نفس الجولة حقق فولهام فوزا صعبا علي مضيفه ليستر سيتي بهدف نظيف سجله اللاعب الكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 17.ورفع فولهام رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع وبفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز السادس، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر.وحقق برايتون فوزا كبيرا على مضيفه ايفرتون بنتيجة 4ـ1، سجل رباعية برايتون كل من كاورو ميتوما في الدقيقة 14 وايفان فيرجسون بالدقيقة 51 وسولومون مارش في الدقيقة 54 وباسكال جروس بالدقيقة 57، بينما أحرز جراي هدف ايفرتون الوحيد في الدقيقة 92 من ركلة جزاء.ورفع برايتون رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد ايفرتون عند 15 نقطة في المركز السادس عشر.// انتهى //02:34ت م0010

كانت هذه تفاصيل خبر رياضي / الدوري الانجليزي : أرسنال يتعادل سلبيا مع نيوكاسل ويحافظ على صدارته للدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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