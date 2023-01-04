

تبوك 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

وثقت عدسة وكالة الأنباء

جعلها الله سقيا خير وبركه وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

02:02ت م

0009



تبوك 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واسوثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية بمنطقة تبوك التساقط الخفيف للثلوج الذي شهدته مرتفعات جبل اللوز مساء أمس.جعلها الله سقيا خير وبركه وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //02:02ت م0009

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / عدسة واس توثق تساقط الثلوج على مرتفعات جبل اللوز بمنطقة تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.