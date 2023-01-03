6 وفيات بينهم 3 أطفال بأمطار المدينة والقنفذة

عثرت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة الثلاثاء، على جثة مواطن في العقد الخامس من عمره، كان قد فقد في سيول الأمطار التي هطلت أول من أمس، على مركز أبيار الماشي 28 كم جنوب المدينة، في حين وجدت فرقة أخرى جثمان شخص وانتشلته بعد انجرافه بالسيل عندما كان بمركبة برفقة زميله، ليرتفع عدد المتوفين بالمنطقة إلى 3 بعد وفاة شاب في محافظة بدر، فيما ما زالت عمليات البحث مستمرة للبحث عن آخر ما زال في عداد المفقودين، كما انتشل الدفاع المدني بالمظيلف جثث 3 أطفال تبلغ أعمارهم 9 و10 و 12 عاما، وهم من أبناء العمومة، حيث قضوا غرقى في تجمع لمياه الأمطار، في مزرعة في قرية مكبب، وذلك بعد الأمطار والسيول التي شهدتها المنطقة، فيما باشرت الجهات الأمنية الموقع لاستكمال الإجراءات النظامية.

البلاك بورد

علقت إدارة تعليم محافظة جدة الدراسة الحضورية اليوم، بمدارس جدة ورابغ وخليص، كما أعلنت إدارة تعليم محافظة المهد عن تعليق الدراسة الحضورية بمدارس المحافظة.

بدورها، أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة، تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم مكة اليوم، كذلك أعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، عن استمرار تعليق الدراسة الحضورية بمدارس منطقة المدينة المنورة، وفي الطائف، أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة في مقرات وفروع الجامعة كافة اليوم، على أن يكون حضور الطلبة عبر «البلاك بورد» ويستمر دوام الموظفين -عن بُعد- حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها، كما أعلنت إدارة تعليم الطائف استمرار الدراسة عن بعد، بمحافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًا، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي مكاتب التعليم، حيث ستكون الدراسة -عن بعد- عبر منصة مدرستي.

إغلاق الطرق

ولليوم الثاني استمرت الحالية المطرية على المدينة المنورة، منذ ساعات الصباح الباكر، إذ تسببت غزارة الأمطار في إغلاق عدد من الطرق المحورية والتقاطعات، خصوصاً في طريق السلام ومنطقة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، المحاذية لمخطط الأمير تركي، مما تسبب في استحالة حركة المركبات، فيما رصدت «دوت الخليج» تعطل العديد من المركبات، الأمر الذي دفع بفرق السلامة المرورية إلى إغلاق العديد من المواقع احترازياً.

وفي بادرة قد تعد الأولى من نوعها، وجه أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي، بأن يكون نهاية دوام الموظفين ليوم أمس عند الساعة الثانية عشرة نظراً لتداعيات الحالة المطرية، التي تمر بها المدينة المنورة.

من جهة أخرى، رفع العديد من الجهات الحكومية في المدينة المنورة، من مستوى الاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ الناجمة عن الحالة المطرية، إذ أوضحت أمانة المنطقة بأنها عززت جهودها الميدانية، لاحتواء آثار الحالة المطرية الغزيرة، التي شهدتها المنطقة على مدار يومين، واستنفرت فرقها الميدانية منذ بدء الحالة المطرية، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الخدمية، حيث دفعت بأكثر من 5500 من الكوادر البشرية، للتعامل مع الحالة المطرية وفق الخطط المعدة مسبقاً.

فك الاحتجازات

وشهدت أودية المدينة الكبرى جريانا للسيول، في حين وقف عدد من الفرق الأمنية على بعض الطرقات، لتحريك المركبات لسلك طرق أكثر أمانا، وعملت الفرق الأمنية على وضع نقاط دوريات على مداخل بعض الطرق، التي شهدت سقوطا للأحجار وانجرافا للتربة والطرقات، التي انغمرت بمياه الأمطار، كذلك استنفرت بلدية محافظة أضم بمكة المكرمة ولليوم الرابع، كافة المعدات والآليات والمراقبين الميدانيين، وذلك لفتح وصيانة الطرق وفك الاحتجازات، على القرى في المحافظة والمراكز التابعة لها، وتم تشكيل فريق عمل مكون من ثلاثة فرق موزعة بين شمال المحافظة، ومركز الجائزة ومركز المرقبان، ومركز ربوع العين ومركز حقال.

وتواصل أمس هطول الأمطار الرعدية الغزيرة، المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، أدت إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، والرياض.

مواقع شملتها تنبيهات الأرصاد

ــــــــــــــــــ عسير

مدينة أبها

خميس مشيط

أحد رفيدة

ـــــــــــ الباحة

العقيق

القرى

المندق

بلجرشي

بني حسن

المخواة

قلوة

غامد الزناد

الحجرة

ـــــــــــــــ المدينة المنورة

العلا

العيص

خيبر

المهد

ــــــــــــــــ مكة المكرمة

جدة

العاصمة المقدسة

الطائف

الليث