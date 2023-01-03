دورة للنحالين والنحالات بالمجاردة

6 وفيات بينهم 3 أطفال بأمطار المدينة والقنفذة عثرت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة الثلاثاء، على جثة مواطن في العقد الخامس من عمره، كان قد فقد في سيول الأمطار التي هطلت أول من... المدينة المنورة : علي العمري والمدينة المنورة: سعد الحربي وجدة مطر المفضلي وأبها : دوت الخليج المدينة المنورة : علي العمري والمدينة المنورة: سعد الحربي وجدة مطر المفضلي وأبها : دوت الخليج 10 جمادى الآخرة 1444 هـ 10 جمادى الآخرة 1444 هـ

إطلاق الحبارى بمحميتين أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عددًا من طيور الحبارى،... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 10 جمادى الآخرة 1444 هـ 10 جمادى الآخرة 1444 هـ

ضفادع للتوازن البيئي أطلق مزارعون، ومهتمون زراعيون، عددًا من الضفادع في مزارع ببلدتي الشهارين والجبيل، في واحة الأحساء الزراعية، ويجري حاليًا توسيع... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 10 جمادى الآخرة 1444 هـ 10 جمادى الآخرة 1444 هـ

متابعة عروض الإبل وسط الأمطار رغم زخات المطر والأجواء الشتوية التي تشهدها الصياهد مقر مهرجان الملك عبدالعزبز للإبل بنسخته السابعة، إلا أن الزوار تواجدوا في... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 10 جمادى الآخرة 1444 هـ 10 جمادى الآخرة 1444 هـ

أول مهرجان للعسل بقنا ينطلق، الأربعاء، مهرجان العسل الأول بمركز قنا، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، إضافة لمشاركة عدد من الجهات... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 10 جمادى الآخرة 1444 هـ 10 جمادى الآخرة 1444 هـ

70 مليونا مبيعات الإبل بمهرجان المؤسس تشهد مزادات الإبل بأسواق مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته السابعة إقبالًا كبيرًا من قبل المشاركين والمستثمرين في عالم الإبل،... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 10 جمادى الآخرة 1444 هـ 10 جمادى الآخرة 1444 هـ

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