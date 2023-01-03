دورة للنحالين والنحالات بالمجاردة

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6 وفيات بينهم 3 أطفال بأمطار المدينة والقنفذة
عثرت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة الثلاثاء، على جثة مواطن في العقد الخامس من عمره، كان قد فقد في سيول الأمطار التي هطلت أول من...
إطلاق الحبارى بمحميتين
أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عددًا من طيور الحبارى،...
ضفادع للتوازن البيئي
أطلق مزارعون، ومهتمون زراعيون، عددًا من الضفادع في مزارع ببلدتي الشهارين والجبيل، في واحة الأحساء الزراعية، ويجري حاليًا توسيع...
متابعة عروض الإبل وسط الأمطار
رغم زخات المطر والأجواء الشتوية التي تشهدها الصياهد مقر مهرجان الملك عبدالعزبز للإبل بنسخته السابعة، إلا أن الزوار تواجدوا في...
أول مهرجان للعسل بقنا
ينطلق، الأربعاء، مهرجان العسل الأول بمركز قنا، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، إضافة لمشاركة عدد من الجهات...
70 مليونا مبيعات الإبل بمهرجان المؤسس
تشهد مزادات الإبل بأسواق مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته السابعة إقبالًا كبيرًا من قبل المشاركين والمستثمرين في عالم الإبل،...
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