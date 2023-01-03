وتشهد أرض مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، منذ الأحد، أمطارًا متفاوتة بين المتوسطة والغزيرة، ودفعت الأجواء الماطرة العديد من الزوار من عوائل وأفراد إلى الحضور والاستمتاع بالفعاليات التي وفرتها إدارة المهرجان، التي اتخذت بدورها كل الإجراءات الاحترازية والاستعداد من خلال تطبيق الخطط المُعَدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول؛ بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية، والتنسيق مع الجهات المعنية حول ذلك؛ وتم توزيع المهام والمعدات، للتعامل مع الآثار التي قد تنجم عن الأمطار على الفور؛ وتعمل خلاله الفرق الميدانية على مدار الساعة؛ بهدف معالجة أي أعطال تحدث بشكل مباشر.
كانت هذه تفاصيل خبر متابعة عروض الإبل وسط الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.