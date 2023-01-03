2.4 م3 حطب محلي

ضبط مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة النبهانية، 2.4 متر مكعب من الحطب المحلي المستخدم في النشاط التجاري، وذلك خلال حملة مشتركة مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، وقطاعات الأمن العام بمنطقة القصيم.

وتأتي الحملة التي نفّذها مكتب الوزارة بمحافظة النبهانية، ضمن جهود العمل على تنمية الغطاء النباتي الطبيعي، والحد من آثار التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وإعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة، إلى جانب تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على بيئة دوت الخليج، وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة، عبر زراعة الأشجار والحفاظ عليها في المناطق المختلفة، لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.