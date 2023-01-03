أول مهرجان للعسل بقنا

ينطلق، الأربعاء، مهرجان العسل الأول بمركز قنا، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، إضافة لمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ويستمر لمدة 4 أيام، ويشارك 50 جناحًا منها 13 جناحًا للإدارات الحكومية والأهلية، كذلك 30 جناحًا للنحالين وجناح للأدوات ومستلزمات النحل، إضافة لـ 6 أجنحة للأسر المنتجة، يبدأ المهرجان يوميًا من الساعة 4 عصرًا وحتى 10 مساء بساحة ملعب البلدية بجوار دوار الساعة بمركز قنا.

واعتبر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله بن حسن الويمني، المهرجان فرصة لمنتجي ومحبي النحل والعسل لتسويق منتجاتهم بطريقة حديثة وتقديم خدمة مميزة، مؤكدًا اهتمام الوزارة وقياداتها بكل المهرجانات بشكل سنوي ومتواصل.

وتنظم وتشرف الوزارة على العديد من المهرجات، ومنها مهرجان العسل، حيث نظمت الوزارة الشهر الماضي مهرجان العسل الـ 11 بالمجاردة ومهرجان العسل الـ 13 في رجال ألمع، وسط اهتمام كبير من الوزارة، حيث يقام في منطقة عسير أكثر من 13 مهرجانًا فعالًا.

وتشهد المهرجانات حضورًا جماهيريًا كثيفًا وتسويقًا للمنتجات الوطنية.