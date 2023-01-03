70 مليونا مبيعات الإبل بمهرجان المؤسس

وكشف المشرف على سوق الإبل بمهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته السابعة عوض العفيش أن مزادات أسواق الإبل صدّرت بيع أكثر من 7 آلاف متن بقيمة 70 مليونًا، وكانت الوضح والصفر الأكثر طلبًا.
وأضاف: «شهد سوق الإبل بالمهرجان إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، وسجّل مبيعات يومية تجاوزت 600 ألف ريال من خلال المزادات على الإبل جملة وتفريد»، مشيراً إلى أن مزادات الإبل بالسوق شاملة ومتنوعة لجميع مستويات الإبل؛ بوجود العديد من فرديات مزاين، وإبل البداوة والمقاني وغيرها.
ويعد سوق المهرجان واجهة للمشاركين الراغبين في دعم منقياتهم بالنوادر، مشيرًا إلى أن هناك حراكًا اقتصاديًا واضحًا في المبيعات والشراء، إذ يُعد السوق رافدًا مهمًا للكثير من المواطنين والمستثمرين في هذا القطاع.
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