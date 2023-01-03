شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يعلن تجديد عقد حارس الفريق لموسم إضافي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن مسئولو نادي اتحاد جدة السعودي، عن تجديد عقد الحارس الدولي البرازيلي، مارسيلو جروهي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، وذلك من أجل الحفاظ على القوام الأساسي للنمور خلال الفترة المقبلة.

رسميًا.. اتحاد جدة يجدد عقد حارس الفريق

ونشر الحساب الرسمي لنادي اتحاد جدة السعودي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الأفـضـل باقٍ ويجدد لموسم آخر".

وكان من المقرر أن ينتهي عقد الحارس البرازيلي في نهاية الموسم الحالي، لكن إدارة الاتحاد استقرت على تجديد الثقة فيه من أجل استمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

وكان اتحاد جدة قد جدد عقد النجم المصري أحمد حجازي، مدافع الفريق، وذلك لمدة ثلاثة مواسم، حتى عام 2026، من أجل الحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

موعد مباراة اتحاد جدة القادمة في الدوري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، لمواجهة نظيره نادي الهلال، وذلك مساء يوم الخميس المقبل الموافق 5 يناير، في إطار الجولة الـ12 لبطولة دوري روشن السعودي موسم 2022-2023.

ويحتل فريق اتحاد جدة المركز الثالث، من ترتيب جدول الدوري السعودي الممتاز، برصيد 24 نقطة، حصل عليهم من خلال الفوز في 7 مباريات والتعادل في 3 مواجهات.