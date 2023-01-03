شكرا لقرائتكم إنقاذ مواطنة سقطت من منحدر جبلي في الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أنقذ قوات الدفاع المدني بمنطقة الباحة مواطنة سقطت في منحدر جبلي، وتم نقلها للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

وقال المدني في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء: أنقذ مدني بني حسن مواطنة سقطت من منحدر جبلي، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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ونشرت قوات المدني صورة توثق الحادث، وتبرز جهود رجاله في أداء عملهم على أكمل وجه.

إخماد حريق

في وقت سابق، أعلن الدفاع المدني بمحافظة شقراء إخماد حريق في شاحنة بمركز القصب، ولا إصابات.

وقالت القوات في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر: أخمد مدني شقراء حريقًا في شاحنة بمركز القصب، ولا إصابات.

كما نشر المدني لقطات مصورة توثق الحادث، وجهود رجال القوات الميدانية.