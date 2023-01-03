تكريم الفائزين بجائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما شهدت منافسة كبيرة تجاوزت 1000 مشاركة، يرعى وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي؛ الحفل الذي يقيمه مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام لتكريم الفائزين بجائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني 2022م في نسختها الثالثة بالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة السعودية للسياحة، وذلك عند الساعة الثامنة من مساء اليوم على مسرح أبو بكر سالم في «بوليفارد رياض سيتي».

وأوضح وكيل وزارة الإعلام للتواصل المتحدث الرسمي الدكتور عبدالله المغلوث، أن الحفل يستضيف عددا من الأمراء والوزراء والمسؤولين والشخصيات الإعلامية والعامة على مستوى المملكة، ويقام الحفل لأول مرة في منطقة فعاليات موسم الرياض «بوليفارد رياض سيتي» على مسرح أبو بكر سالم، بهدف تكريم الفائزين في مسارات الجائزة من الجهات والأفراد، كما يشهد تدشين «مبادرة كنوز» بمركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، وتكريم عدد من الشخصيات الإعلامية والفنية التي تميزت بأعمالها الوطنية.

وأشار المغلوث إلى أن الجائزة شهدت هذا العام منافسة كبيرة تجاوزت 1000 مشاركة من القطاعات؛ الحكومية والخاصة وغير الربحية ومن الأفراد، التي قدمت أعمالا إبداعية متنوعة احتفالا باليوم الوطني الـ92 للمملكة، وذلك عبر 9 مسارات إعلامية هي: الحملة الإعلامية من الجهة الحكومية، الصورة الفوتوغرافية، فيديو القطاعين الخاص وغير الربحي، المادة الإبداعية في الإعلام الرقمي للأفراد، التغطيات الصحفية، المنتج التلفزيوني، الإذاعة والبودكاست، الأغنية الوطنية، والأفلام السياحية.

يذكر أن الحفل سيتم نقله على الهواء مباشرة عبر حسابي وزارة الإعلام وجائزة التميز الإعلامي في تويتر.

المسارات الإعلامية للجائزة:

