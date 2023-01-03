شكرا لقرائتكم خبر تكريم الفائزين بجائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح وكيل وزارة الإعلام للتواصل المتحدث الرسمي الدكتور عبدالله المغلوث، أن الحفل يستضيف عددا من الأمراء والوزراء والمسؤولين والشخصيات الإعلامية والعامة على مستوى المملكة، ويقام الحفل لأول مرة في منطقة فعاليات موسم الرياض «بوليفارد رياض سيتي» على مسرح أبو بكر سالم، بهدف تكريم الفائزين في مسارات الجائزة من الجهات والأفراد، كما يشهد تدشين «مبادرة كنوز» بمركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، وتكريم عدد من الشخصيات الإعلامية والفنية التي تميزت بأعمالها الوطنية.وأشار المغلوث إلى أن الجائزة شهدت هذا العام منافسة كبيرة تجاوزت 1000 مشاركة من القطاعات؛ الحكومية والخاصة وغير الربحية ومن الأفراد، التي قدمت أعمالا إبداعية متنوعة احتفالا باليوم الوطني الـ92 للمملكة، وذلك عبر 9 مسارات إعلامية هي: الحملة الإعلامية من الجهة الحكومية، الصورة الفوتوغرافية، فيديو القطاعين الخاص وغير الربحي، المادة الإبداعية في الإعلام الرقمي للأفراد، التغطيات الصحفية، المنتج التلفزيوني، الإذاعة والبودكاست، الأغنية الوطنية، والأفلام السياحية.
يذكر أن الحفل سيتم نقله على الهواء مباشرة عبر حسابي وزارة الإعلام وجائزة التميز الإعلامي في تويتر.
المسارات الإعلامية للجائزة:
- الحملة الإعلامية من الجهة الحكومية.
- الصورة الفوتوغرافية.
- فيديو القطاعين الخاص وغير الربحي.
- المادة الإبداعية في الإعلام الرقمي للأفراد.
- التغطيات الصحفية.
- المنتج التلفزيوني.
- الإذاعة والبودكاست.
- الأغنية الوطنية.
- الأفلام السياحية.
كانت هذه تفاصيل خبر تكريم الفائزين بجائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.