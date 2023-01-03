مشاريع عاجلة لدرء مخاطر سيول مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت أمانة العاصمة المقدسة مشاريع عاجلة لدرء مخاطر السيول، من ضمنها تنفيذ الأحواض واستكمالها في حيي النبعة وصايف وعدد من الأحياء الأخرى بمكة المكرمة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة أسامة زيتوني لـ»مكة» أن الأمانة نفذت خلال الفترات الماضية الأحواض، وقد توقف العمل فيها لفترة من الزمن، وجرى اعتماد هذه المشاريع حاليا، مؤكدا أن الأمانه ستبدأ قريبا بتنفيذها على أرض الواقع، والتي ستكون لها آثار إيجابية كبيرة في تطوير شبكات تصريف مياه الأمطار وحماية سكان الأحياء.

في المقابل تأتي هذه المشاريع في إطار حرص الأمانة على دعم شبكة التصريف القائمة ومعالجة كل ما يمكن أن يشكل خطرا على السكان، والعمل على تفادي مخاطر السيول وخاصة أن مواقع تلك المشاريع تعد من المواقع التي تحيط بها الأودية وتشهد كميات كبيرة من مياه الأمطار والسيول.

من جهة ثانية خصصت الأمانة نقاط تجمع آمنة لوقوف المركبات بشكل مؤقت وهي على النحو التالي: مواقف حجز السيارات بالنوارية، ومواقف حجز السيارات بالشرائع، والمواقف المجاورة لجامع علويه مسكي، ومواقف جبل النور، ومواقف كدي، والمواقف المجاورة لسوق الضيافة، وتم تجهيز هذه المواقف بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتكون مهيأة وآمنة وقريبة من أماكن تواجد السكان في جميع نواحي مكة المكرمة.

ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة في قطع الأودية، والتعاون في إتاحة المجال للمعدات والآليات لسحب مياه الأمطار والابتعاد عن مواقع الأشجار واللوحات الإعلانية تجنبا لسقوطها نتيجة العواصف والرياح القوية وتجنب الجلوس بالقرب من حواف الأودية والبقاء في مكان آمن، ومتابعة قنواتها الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي متكاملة مع جهودها الميدانية الهادفة إلى المحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات من خلال معالجة أي تجمعات لمياه الأمطار في نطاق جميع بلدياتها الفرعية والمرتبطة، إلى جانب مباشرتها الفورية للبلاغات الواردة عبر نظام «بلدي»، من خلال نشر فرق العمل والمعدات الموزعة بكافة أنحاء مكة المكرمة وضواحيها، حيث تم تجهيز أسطول متكامل من المعدات والآليات، ووضعها في جاهزية مستمرة خلال هذه الأيام للتعامل مع آثار الأمطار المتوقعة وإزالة تجمعات المياه من الطرق والشوارع بالعاصمة المقدسة أولا بأول، مشيرة إلى ضرورة التعاون والالتزام بالتعليمات التي تصدر عن المركز الوطني للأرصاد وتعليمات الجهات المعنية، مؤكدة أن قنواتها متوفرة على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات عن تجمعات مياه الأمطار والسيول عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940.

شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول

- تحرص الأمانة على متابعتها بشكل مستمر

- فرق من المختصين للتأكد من كفاءتها

- إجراء أعمال الصيانة اللازمة لجميع القنوات والعبارات والخطوط الأنبوبية والمسارات