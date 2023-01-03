ضبط حطب محلي لأغراض تجارية في نبهانية القصيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبط مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة النبهانية التابعة لمنطقة القصيم أمس، 2.4 م3 من الحطب المحلي المستخدم في النشاط التجاري، وذلك خلال حملة مشتركة مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي وقطاعات الأمن العام بمنطقة القصيم.

وتأتي الحملة التي نفذها مكتب الوزارة بالنبهانية، ضمن جهود العمل على تنمية الغطاء النباتي الطبيعي، والحد من آثار التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وإعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة، إلى جانب تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على بيئة الوطن، وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة، عبر زراعة الأشجار والحفاظ عليها في المناطق المختلفة، لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وحث فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، جميع المحال التجارية والمطاعم بالمنطقة، إلى استخدام البدائل مثل الحطب والفحم المستورد، والإبلاغ على المخالفين من خلال رقم 939، وذلك حفاظا على الغطاء النباتي، وتفاديا للعقوبات التي تفرضها اللائحة التنفيذية للاحتطاب.

من جهة ثانية أنهت بلدية محافظة عقلة الصقور التابعة لأمانة منطقة القصيم معالجة التشوه البصري في المحافظة والمراكز التابعة لها خلال النصف الثاني لعام 2022م.

وأوضح رئيس البلدية ناصر الفوازي أنه جرى خلال الفترة صيانة الملاعب في الحدائق والأماكن العامة، وصيانة 206 أعمدة إنارة، إضافة إلى تركيب إنارة طاقة شمسية، واستبدال الأرصفة المتهالكة، ومعالجة حفر الشوارع، ورفع مخلفات البناء والهدم، ومعالجة الكتابات المشوهة، وإزالة 75 لوحة دعائية مخالفة، ودهن الأرصفة ، وزراعة 1500 شجرة ووردة في الطرق الرئيسة.