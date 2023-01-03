شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحسم صفقة عبد العزيز يعقوبو واللاعب فى طريقه للقاهرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير ان النادي الأهلى قد حسم التعاقد مع النجم الغاني عبد العزيز يعقوبو لاعب نادي ريو أفى البرتغالي، حيث أشارت التقارير أن الفريق المصري قد أنهي إتفاقه الشخصي مع اللاعب، فى الوقت الذي تتبقي فيه بعض الرتوش الأخيرة مع مسئولي النادي البرتغالي حول قيمة الصفقة.

وأفادت التقارير أن مسئولي المارد الاحمر يريدون التعاقد مع اللاعب بمقابل مليون ونص دولار فقط، فى حين يتمسك مسئولي الفريق البرتغالي الحصول على 2 مليون ونص دولار من أجل حسم الصفقة، حيث من المتوقع أن يتم التوصل إلى إتفاق وسط بين الطرفين، فى ظل تصميم اللاعب والأهلي على إتمام الصفقة.



أرقام يعقوبو مع ريو أفى البرتغالي

وكان المهاجم الغاني يعقوبو قد شارك فى 54 مباراة مع ريو أفي البرتغالي، حيث تمكن اللاعب من تسجيل 23 هدفًا خلال هذه الفترة، فى الوقت الذي قدم فيه اللاعب 3 تمريرات حاسمة أخري، مما يزيد التفائل داخل إدارة الفريق الأحمر، خاصة أن اللاعب يمتلك 24 عامًا فقط.



موعد وصول اللاعب إلى القاهرة

وأكدت بعض المصادر الصادرة من النادي الأهلى أن اللاعب سيصل إلى القاهرة خلال ال48 ساعة القادمة، على ان يقوم الفريق بالإعلان الرسمي عن الصفقة فى نهاية هذا الأسبوع بعد الإنتهاء من مواجهة إنبي القادمة والمقرر لها يوم الخميس القادم.