شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حديث رونالدو مع لاعبي النصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، مع زملائه في الفريق، وذلك قبل تقديمه كلاعب جديد في صفوف العالمي.

رونالدو: شاهدت بعض مباريات النصر

وجاء أول لقاء لرونالدو مع لاعبي النصر السعودي، في غرف خلع الملابس الخاصة بملعب مرسول بارك، حيث قال النجم البرتغالي: "شاهدت بعض مباريات النصر وأنا سعيد لانضمامي للنادي".

وأضاف رونالدو: "سعيد للغاية هذا تحد كبير أعرف المجموعة جيدًا، فلقد شاهدت الكثير من المباريات للفريق".

وأوضح: "لاحظت التواصل بين اللاعبين وسعيد للغاية بهم، وسنقدم كل ما لدينا للنادي، أنا هنا لمساعدة اللاعبين وفريقي وأقدم كل ما لدي لفريق النصر".

تفاصيل عقد رونالدو مع النصر

وكان مسئولو نادي النصر السعودي، برئاسة مسلي آل معمر، قد حصلوا على خدمات رونالدو، في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد حتى 2025، لمدة موسمين ونصف، مقابل أكثر من 200 مليون يورو سنويًا.