شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يقدم رونالدو إلى الجماهير وسط أجواء هيستيرية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قدم نادي النصر السعودي رونالدو إلى الجماهير النصراوي فى إحتفالية ضخمة يقيمها الفريق على ستاد مارسول بارك معقل العالمي، حيث قامت الجماهير السعودية بإشعال المدرجات بالهتافات القوية للنجم البرتغالي كرستيانو فور دخوله ارضية ملعب المباراة، خاصة أن الكثيرين لم يتوقع إتمام الصفقة.

وقام رونالدو برد التحية إلى جماهير النصر التى ملئت أرجاء ملعب مارسول بارك من أجل رؤية النجم البرتغالي، ليقوم اللاعب بتبادل مشاعر الحب للجماهير الحاضرة، بجانب إلتقاطه لبعض الصور الترفيهية رفقة براعم نادي النصر من اللاعبين الصغار فى لافتة رائعة من اللاعب.



جماهير النصر لا تصدق ضم رونالدو

ويبدو أنه جماهير النصر لم تصدق التعاقد مع رونالدو رغم إعلان مسئولي للفريق النصراوي التعاقد الرسمي مع اللاعب، حتى قامت الجماهير برؤية اللاعب أمام نصب أعينهم، الشئ الذي أثار حماس جماهير الفريق، والتي تعتبر إنضمام النجم البرتغالي حدث كبير فى تاريخ النادي العالمي.



رونالدو: أريد كسر الأرقام القياسية بآسيا

وفى سياق متصل، شدد رونالدو على أنه قام بكسر كافة الأرقام القياسية الفردية فى القارة العجوز طيلة السنوات الماضية، مما يجعله يسعي فى الفترة الحالية إلى تحقيق تجربة فريدة من نوعها بكسر كافة الأرقام القياسية فى آسيا رفقة نادي النصر خلال الفترة المقبلة.