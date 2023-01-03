شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يكشف عن موعد أول مباراة له مع النصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن أول مشاركة له مع العالمي، بعد أن تم تقديمه بشكل رسمي منذ قليل.

رونالدو: افتخر بقرار انضمامي إلى النصر

وتحدث رونالدو عن قرار انتقاله إلى النصر السعودي، قائلًا: "أفتخر باتخاذ قرار الانضمام إلى النصر.. هذا تحد جديد لي في آسيا وأشكر النادي على هذه الفرصة الرائعة".

وأضاف: "عندما اتخذت قراري حصلت على مساندة عائلتي وسعيد للغاية بالترحيب الذي حظيت به أمس، السعوديون كانوا جيدين جدا وعبروا عن كرم الضيافة".

أول مباراة لرونالدو بقميص النصر السعودي

وكشف رونالدو عن أول مباراة له مع النصر، قائلًا: "جاهز لخوض أول مبارياتي مع النصر بعد غدٍ إذا سمح لي المدرب، وأريد كسر الأرقام القياسية في آسيا مثلما كسرتها في أوروبا".

وأتم رونالدو حديثه: "جئت للنصر من أجل الاستمتاع بكرة القدم والتتويج بالألقاب ولتطوير كرة القدم وأنا محاظ بالأشخاص الذين يحفزونني".