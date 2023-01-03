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رونالدو يكشف عن موعد أول مباراة له مع النصر السعودي

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محمد الفلاح - كشف النجم البرتغالي ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن أول مشاركة له مع العالمي، بعد أن تم تقديمه بشكل رسمي منذ قليل.

رونالدو: افتخر بقرار انضمامي إلى النصر

وتحدث رونالدو عن قرار انتقاله إلى النصر السعودي، قائلًا: "أفتخر باتخاذ قرار الانضمام إلى النصر.. هذا تحد جديد لي في آسيا وأشكر النادي على هذه الفرصة الرائعة".

وأضاف: "عندما اتخذت قراري حصلت على مساندة عائلتي وسعيد للغاية بالترحيب الذي حظيت به أمس، السعوديون كانوا جيدين جدا وعبروا عن كرم الضيافة".

أول مباراة لرونالدو بقميص النصر السعودي

وكشف رونالدو عن أول مباراة له مع النصر، قائلًا: "جاهز لخوض أول مبارياتي مع النصر بعد غدٍ إذا سمح لي المدرب، وأريد كسر الأرقام القياسية في آسيا مثلما كسرتها في أوروبا".

وأتم رونالدو حديثه: "جئت للنصر من أجل الاستمتاع بكرة القدم والتتويج بالألقاب ولتطوير كرة القدم وأنا محاظ بالأشخاص الذين يحفزونني".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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