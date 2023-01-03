شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يصدم إدارة الهلال السعودي بهذا القرار.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد استقر على الإستمرار فى تجربته الحالية مع الفريق الباريسي وتجديد تعاقده مع الفريق الفرنسي خلال الساعات القليلة المقبلة، يأتي ذلك بالتزامن مع وجود إهتمام قوي من مسئولي الهلال السعودي بإستقدام اللاعب.

وأفادت التقارير أن تجديد عقد اللاعب مع باريس فى الفترة المقبلة، سيعد بمثابة الصدمة للزعيم الهلالي، والذي كان يطمح فى ضم ميسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة فى صفقة إنتقال حر، الأمر الذي يعد أصبح شبه مستحيلًا فى الفترة الحالية، خاصة فى ظل تصميم الفريق الباريسي ببقاء اللاعب.



أسباب تدفع الهلال يصرون على ميسي!

وأكدت بعض المصادر الصحفية الآخري أن صفقة ميسي تمثل الرد الحقيقي على صفقة تعاقد النصر مع رونالدو، الشئ الذي يجعل مسئولي الزعيم يصرون على التعاقد مع اللاعب فى الفترة المقبلة، لا سيما بعد نجاح الفريق النصراوي فى ضم النجم البرتغالي كرستيانو فى أحد أكبر مفاجأت القرن الحالي.



الخليفي كلمة السر فى تجديد ميسي

وأضافت بعض التقارير أن السبب الحقيقي وراء إقتراب ميسي من التجديد هو مالك الفريق القطري ناصر الخليفي، والذي وعد اللاعب بزيادة عقده فى حالة التجديد على غرار العقد الحالي الضخم الذي يتقاضاه اللاعب، الأمر الذي ساعد فى تقريب وجهات النظر بين الطرفين.