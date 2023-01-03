شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يكشف عن أسباب اختياره للنصر السعودي.. مفاجأة كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قدم نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كلاعب جديد في صفوف العالمي، وذلك بعد أن تم التوقيع معه في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

رونالدو: جئت إلى النصر من أجل تطوير الكرة السعودية

وتحدث كريستيانو رونالدو، عن مفاجأة كبرى بشأن انتقاله إلى صفوف نادي النصر السعودي، وذلك خلال حفل تقديمه، قائلًا: " رفضت العديد من العروض المغرية من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، قبل الانتقال إلى النصر".

وأضاف رونالدو: "اختياري اللاعب مع النصر، جاء بسبب رغبتي في المساهمة بتطوير كرة القدم في السعودية، ومساعدة الشباب الطموح، في هذا البلد، وكذلك تعلم ثقافة جديدة".

ورد كريستيانو رونالدو، على منتقديه، بعد الانتقال إلى النصر؛ قائلًا: "لا يهمني رأيهم.. أنا مسرور للغاية بالتواجد في الدوري السعودي، الذي تطور كثيرًا، وصبح أكثر تنافسية".

وتوعد رونالدو، بتحطيم الأرقام القياسية في قارة آسيا، والتتويج بالبطولات مع نادي النصر؛ بعد أن كتب التاريخ في أوروبا.

تفاصيل عقد رونالدو مع النصر السعودي

وكان نادي النصر، قد تعاقد مع رونالدو، بداية من الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2022"؛ ولمدة موسمين ونصف، حتى صيف عام 2025، مقابل 500 مليون يورو "2 مليار ريال سعودي"، من قلعة العالمي.