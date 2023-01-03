شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يفجر مفاجأة حول حقيقة العروض الأوروبية وسبب إختيار النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو عن حقيقة العروض الأوروبية التى قدمت إلى اللاعب فى الآونة الأخيرة، حيث أكد أنه كان يمتلك عروضًا من العديد من الأندية الأوروبية وأندية أمريكا الجنوبية إلا أنه فضل التواجد فى آسيا عبر نادي النصر فى هذا التحدي الجديد.

وأضاف أنه سعيد بخطوته الحالية مع النصر السعودي، مشيرًا إلى حماسته الكبيرة لبداية هذه التجربة رفقة الفريق السعودي، لا سيما فى ظل قوة الدوريات العربية فى الفترة الأخيرة ومناطحتها بقوة للدوريات الأوروبية الكبري، مما يجعى هذه التجربة فريدة من نوعها للاعب.



رونالدو: أريد كسر الأرقام القياسية بآسيا

وشدد رونالدو على أنه قام بكسر كافة الأرقام القياسية الفردية فى القارة العجوز طيلة السنوات الماضية، مما يجعله يسعي فى الفترة الحالية إلى تحقيق تجربة فريدة من نوعها بكسر كافة الأرقام القياسية فى آسيا رفقة نادي النصر خلال الفترة المقبلة.



رونالدو: أفتخر بالإنضمام إلى النصر

وأكد رونالدو أنه يفتخر بإنضمامه إلى فريق النصر فى الفترة الحالية كونه أحد الفرق العربية الكبري فى المنطقة، الأمر الذي يجعله مقتنعًا تمامًا بخطوته القادمة مع الفريق النصراوي، فى الوقت الذي حرص فيه على توجيه الشكر للجماهير السعودية على حفالة الإستقبال التى حظي بها فور وصوله لمدينة الرياض.