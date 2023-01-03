شكرا لقرائتكم تعليم الخرج: الدراسة عبر منصة مدرستي غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إدارة تعليم الخرج، استمرار الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي غدًا الأربعاء، بمدارس الخرج والدلم.

وقالت الإدارة في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.. تقرر استمرار الدراسة (عن بُعد) عبر #منصة_مدرستي ، يوم غدٍ الأربعاء 11/ 6/ 1444هـ بمدارس الخرج والدلم، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

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تعليم المخواة

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المخواة استمرار الدراسة “عن بعد” ليوم غد في جميع مدارس محافظتي قلوة والحجرة ومراكز ناوان ونيرا والأخيلة، ولمنسوبي ومنسوبات المدارس في المحافظات والمراكز المذكورة.

الدوام عن بعد

وأوضحت أن تعليق الدراسة جاء حرصًا على سلامة الجميع، ‏وسيكون الدوام “عن بعد” عبر “منصة مدرستي” للطلبة والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.