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الديوان الملكي: وفاة الأميرة هيا بنت سعود بن عبدالله آل سعود

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شكرا لقرائتكم الديوان الملكي: وفاة الأميرة هيا بنت سعود بن عبدالله آل سعود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / هيا بنت سعود بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأربعاء الموافق 11 / 6 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

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تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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