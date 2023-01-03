شكرا لقرائتكم تعليم الشمالية: تعليق الدراسة الحضورية غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إدارة تعليم الحدود الشمالية، اليوم الثلاثاء، استمرار تعليق الدراسة وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي.

استمرار التعليق

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر: وفقًا لما تم رصده ومتابعته، وحرصًا على سلامة الجميع، وبناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، استمرار الدراسة وتحويلها عن بُعد عبر منصة مدرستي، غدًا الأربعاء 11/ 06/ 1444 في جميع مدارس المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها (للطلاب والهيئتين الإدارية والتعليمية بالمدارس).

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حفر الباطن

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة التعليم بحفر الباطن، استمرار الدراسة عن بُعد غدًا الأربعاء؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.