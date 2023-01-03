شكرا لقرائتكم استمرار تعليق الدراسة الحضورية في تعليم ينبع غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إدارة التعليم بمحافظة ينبع، استمرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأربعاء، بمدارس المحافظة والقطاعات التابعة لها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

وأوضحت أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.